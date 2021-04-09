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В Офисе президента заявили, что Китай не сильно переживает из-за Мотор Сич

09.04.21 14:33 , Экономическая правда
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Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина не получала "сильных сигналов от Пекина", что возвращение в госсобственность "Мотор Сичи" негативно скажется на политических или экономических отношениях между государствами.

Об этом он сказал в интервью lb.ua.

"Мы имели реакцию китайской стороны по санкциям по делу "Мотор-Сичи". В концентрированном виде она такова: это дела китайской частной компании. Сильных сигналов от Пекина, что это обязательно негативно скажется или на политических наших отношениях, или на экономических, не было.

Что касается возможности потерять определенные сегменты рынка. Такая возможность существует. Она существует всегда с любым партнером. В прошлом году у нас с Китаем сложилась хорошая торговая конъюнктура. Украине нужно страховаться на фоне этой истории с напряжением отношений США с КНР. Думаю, мы вправе поставить вопрос перед нашими американскими партнерами по компенсации тех убытков, которые может понести Украина", - отметил заместитель главы ОП.

"Вместе с тем я не думаю, что Пекин стремится закрыть для нас рынки. Там много прагматичных людей, которые хорошо высчитывают экономические интересы", - добавил он.

МинПром

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