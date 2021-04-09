Кличко требует введения локдауна по всей стране Мэр Киева Виталий Кличко призывает центральную власть ввести общенациональный локдаун. Также он выступает за ограничение межобластного сообщения. Об этом он заявил на брифинге.



По его словам, ситуация в Украине, в частности в Киеве, значительно ухудшилась.



"Я обращаюсь к правительству немедленно и безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна. Настоящего локдауна. Перемещение между регионами Украины должно быть ограничено", - заявил он.



По его словам, украинцы не придерживаются карантинных правил. "Происходит бесконтрольное распространение вируса", - заявил В.Кличко.



Напомним, больше половины регионов Украины попали в "красную" зону карантина.



В "красной" зоне карантина Киев, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская области.



Ранее глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил, что в Украине нет необходимости сейчас вводить тотальный локдаун. Адаптивный карантин является эффективным и дает результаты.



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