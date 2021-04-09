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Кличко требует введения локдауна по всей стране

09.04.21 14:14 , РБК Украина
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Мэр Киева Виталий Кличко призывает центральную власть ввести общенациональный локдаун. Также он выступает за ограничение межобластного сообщения. Об этом он заявил на брифинге.

По его словам, ситуация в Украине, в частности в Киеве, значительно ухудшилась.

"Я обращаюсь к правительству немедленно и безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна. Настоящего локдауна. Перемещение между регионами Украины должно быть ограничено", - заявил он.

По его словам, украинцы не придерживаются карантинных правил. "Происходит бесконтрольное распространение вируса", - заявил В.Кличко.

Напомним, больше половины регионов Украины попали в "красную" зону карантина.

В "красной" зоне карантина Киев, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская области.

Ранее глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил, что в Украине нет необходимости сейчас вводить тотальный локдаун. Адаптивный карантин является эффективным и дает результаты.

МинПром

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