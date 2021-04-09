Укрзализныцю обвинили в искусственном завышении доходов Cогласно предварительной оценке доход "Укрзализныци" (УЗ) от грузоперевозок в финансовом плане на 2021 год искусственно завышен на 18,6% или на 13,4 млрд грн (УЗ планирует в текущем году получить более 72 млрд грн дохода - ИФ), написала на своей странице в Facebook глава Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по проверке и оценке состояния АО "Укрзализныця" народный депутат Юлия Гришина (партия "Слуга народа").



Она отметила, что по оценкам комиссии, также искусственно завышаются доходы от пассажирских перевозок.



Ю.Гришина добавила, что на повестке дня также были вопросы подготовки ведомственных больниц компании к приему пациентов с Covid-19 и причины схождения с рельсов поезда Киев-Запорожье 29 марта.



Говоря о больницах, глава ВСК рассказала, что, по словам и. о. главы правления УЗ Ивана Юрика, управление внутренней безопасности вплоть до марта этого года блокировало филиалу "Центр здравоохранения" проведение необходимых закупок. Причины уже выясняют в рамках служебного расследования.



"Иван Юрик обещает, что все виновные понесут наказание, но у членов ВСК и наших коллег вопрос не только к внутренней безопасности, но и эффективности работы филиала ЦОЗ. Мы проанализировали "ковидные" закупки 2021 - никакой не было. Мы посмотрели закупки 2020 - некоторые даже отменялись из-за не актуальности. Например, неактуальным в ЦОЗ определили закупку защитных халатов для наших медиков, не говоря уже о качестве тех, что были закуплены", - написала она.



По ее словам, члены ВСК проконтролируют обещание ускорить закупки и служебное расследование УЗ по этому делу. Кроме того, ею было предложено поручить правоохранителям привлечь к ответственности тех, кто отвечал за предоставление медпомощи в этих больницах.



Относительно схождения с рельс поезда Киев-Запорожье 29 марта, по словам Ю.Гришиной, И.Юрик проинформировал народных депутатов о том, что служебное расследование по факту инцидента еще продолжается, но уже сейчас причиной считается человеческий фактор. Речь идет о бригаде, которая настраивала пути после температурного перепада и по каким-то причинам не сообщила о необходимости снижения скорости на этом участке, а то и полной остановки движения.



"В конце этого расследования мы должны увидеть всю вертикаль виновных и привлеченных к ответственности лиц, а не демонстрацию крайнего среди простых работников с зарплатой в 5 тыс. грн. Члены ВСК совершенно справедливо подметили, что через 10 дней после инцидента страна до сих пор не знает по фамилиям перечень виновных, а начальник регионального филиала "Приднепровской железной дороги" Заруба О., ответственный за этот участок, до сих пор не освобожден от занимаемой должности. Поэтому члены ВСК также поручили правоохранительным органам дать правовую оценку действиям всех причастных к инциденту, включая руководство регионального филиала", - написала она.



"Решено провести детальное расследование деятельности наблюдательного совета и правления "Укрзализныци" и по результатам расследования вынести соответствующее решение Президенту, премьер-министру и министру инфраструктуры", - подытожила глава ВСК.



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