Власти готовы поддержать Green Deal только на 5% - Магомедов Согласно Второму национально определенному вкладу Украины в цели Парижского климатического соглашения, до 2030 года Украина обязана сократить уровень выбросов СО2 до 28% от показателя 1990 года. Цель − амбициозная, но, к сожалению, недостижимая. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.



На таких параметрах снижения выбросов настаивало Минприроды, которое считает, что по этому показателю мы опережаем некоторые государства ЕС. Например, гораздо большее количество выбросов СО2 производит экономика Великобритании, Германии, Италии, Польши, Франции, Испании и Нидерландов.



"Но есть важный нюанс. В Украине с 1990 года снижение выбросов происходило по причине деиндустриализации. То есть государство не приложило усилий к тому, что сегодня мы имеем сравнительно низкий уровень выбросов. Постепенно умирала промышленность, закрывались заводы, − в этом весь секрет "успеха"", - отмечает политик.



М.Магомедов подчеркнул, что страны Европейского Союза, напротив, добились снижения выбросов СО2 за счет масштабного инвестирования в экологическую модернизацию производств. Причем этот процесс продолжается беспрерывно на протяжении десятков лет.



"Неподготовленность Украины к выполнению требований новой экологической политики ЕС Green Deal очевидна. Третий год подряд правительство не может определить источники финансирования для выполнения Национального плана по сокращению выбросов на ТЭЦ и ТЭС. Все, что смогла сделать власть, это перевести отрасль в убыточный режим", - сказал он.



"А теперь о цифрах, которые говорят сами за себя. Для достижения целей НВВ2 по сценарию климатической нейтральности до 2030 года Украина должна снизить уровень выбросов до 238 млн т в год. По оценкам экспертов, для этого промышленным предприятиям необходимо потратить 256 млрд евро на экомодернизацию", - добавил М.Магомедов.



По официальным заявлениям Минприроды, государство готово выделить 5% от этой суммы. Остальные 95% по замыслу чиновников должны вложить предприятия за счет собственных средств. Об этом прямо сказано в Концепции зеленого энергетического перехода Украины − 2050.



"Таким образом, наиболее реалистичным сегодня выглядит сценарий полной деиндустриализации Украины. У страны без промышленности нет будущего. Поэтому, считаю, что вопрос обеспечения зеленого перехода украинской экономики должен быть вынесен на СНБО, как вопрос нацбезопасности", - резюмировал народный депутат.



МинПром



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