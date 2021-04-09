В Германии неожиданно снизились показатели промышленного производства Объем промышленного производства в Германии в феврале снизился на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны, передает "Интерфакс-Украина".



Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали роста на 1,5%, сообщает Trading Economics.



В январе, согласно пересмотренным данным, объем промпроизводства в ФРГ сократился на 2%.



Относительно февраля 2020 года - последнего месяца до начала пандемии COVID-19 - промпроизводство в позапрошлом месяце упало на 6,4% после сокращения на 4% в январе.



Промпроизводство без учета энергетического сектора и строительства в феврале уменьшилось на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Выпуск средств производства сократился на 3,2%, промежуточных товаров - на 1%. Выработка электроэнергии снизилась на 1%, объемы строительства - на 1,3%.



При этом производство потребительских товаров в феврале увеличилось на 0,2% по сравнению с январем.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



