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Цена импортного газа для Украины упала почти на 16%

09.04.21 12:52 , Украинские новости
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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства констатирует, что средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной природного газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления при ввозе на территорию Украины, в марте снизилась на 15,89%, или на 39,6153 долл./тыс. куб. м, до 209,6564 долл./тыс. куб. м по сравнению с февралем (249,2717 долл./тыс. куб. м), в то время, как цена на газ для населения на апрель составляет 6,70-8,85 грн/куб. м.

Об этом свидетельствуют данные Минэкономики, передают Українські Новини.

В гривневом эквиваленте средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной газа в марте снизилась на 16,2%, или на 1 125,1704 гривны/тыс. куб. м, до 5 820,6021 гривны/тыс. куб. м по сравнению с февралем (6 945,7725 гривны/тыс. куб. м).

В феврале средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной газа снизилась на 0,33%, или на 0,8229 доллара/тыс. куб. м, до 249,2717 доллара/тыс. куб. м по сравнению с январем (250,0946 доллара/тыс. куб. м).

МинПром

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