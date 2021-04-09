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Цена импортного газа для Украины упала почти на 16%
09.04.21 12:52 , Украинские новости
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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства констатирует, что средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной природного газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления при ввозе на территорию Украины, в марте снизилась на 15,89%, или на 39,6153 долл./тыс. куб. м, до 209,6564 долл./тыс. куб. м по сравнению с февралем (249,2717 долл./тыс. куб. м), в то время, как цена на газ для населения на апрель составляет 6,70-8,85 грн/куб. м.
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