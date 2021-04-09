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С китайскими инвесторами Мотор Сич надо было договариваться – депутат

09.04.21 13:15 , Украинские новости
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Украинские правоохранительные органы должны были дать правовую оценку действий всех причастных к ситуации с ПАО "Мотор Сич", а чиновникам не следовало доводить дело до международного скандала и арбитража. С инвесторами надо договариваться, а если не удалось, то платить компенсацию. Об этом заявил в интервью Григорий Мамка, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности.

Нардеп добавил, что санкции не решают проблему, потому что китайские акционеры "Мотор Сичи" уже на пути взыскания с государства Украина ущерба на $3,6 млрд за экспроприацию их инвестиций.

"Санкции не останавливают деятельность предприятия, а только частично накладывают определенные ограничения. По моему мнению, это просто открытый шлагбаум для другого государства, чтобы оно в международных инстанциях выиграло и вернуло себе деньги. А власть показала себя просто неспособной защитить инвестора... Кто мешал без санкций встретиться с инвесторами и принять на государственный счет возмещение средств, которые они вложили?" — прокомментировал действия уполномоченных органов украинской власти Г.Мамка.

По словам Г.Мамки, действия Украины по блокированию сотрудничества "Мотор Сич" с китайскими инвесторами и с китайским рынком в целом открыто подталкивают запорожское предприятие к сотрудничеству с ВПК страны-агрессора по старым схемам. При полном бездействии СБУ и прочих правоохранителей.

"Подумаем, какую продукцию и для кого выпускает "Мотор Сич"? Говорят, максимум для РФ. — напоминает депутат о связях бывшего владельца завода Вячеслава Богуслаева, который так и не смог найти новые рынки сбыта для продукции завода. — Второй вопрос: если предприятие выпускает продукцию только для РФ и в настоящее время работает, то куда продукция идет? В связи с этим: где [уголовное] производство, где документирование, где задержания? Нету!", — задает вопросы Г.Мамка.

Нардеп отмечает, что применением санкций Украина подменяет работу следственных органов.

"Уголовные производства есть, просто по ним никто не работает. Рекомендовал бы обратиться в СБУ, в производстве у которой [с 2017 года] есть все материалы. Пусть расследуют и ответят. Если такие санкции введены, то кажется, что правоохранительные органы не отрабатывают возложенные на них государством функции. Тогда давайте все забираем у СБУ и просто отдаем в СНБО. Распустим СБУ и будем санкции клепать", — говорит об очевидных нарушениях законности Г.Мамка, и отмечает, что правоохранительные органы Украины должны расследовать деятельность Богуслаева, а также всех государственных структур и их должностных лиц, причастных к блокированию инвестиций китайских компаний: "Я бы дал юридическую оценку произошедшему со стороны правоохранительной системы по "Мотор Сичи". И после расследования всех материалов уголовных производств поставил бы точку без международных споров. Необходимо отвечать за свои действия".

Как известно, после многих лет блокирования доступа китайских владельцев контрольного пакета акций к управлению "Мотор Сич", Украина ввела санкции против них. Указом Владимира Зеленского предприятие фактически национализировано — акции и имущество арестованы, переданы государственному агентству АРМА. Китайские инвесторы инициировали международный арбитраж, чтобы взыскать с Украины свои потери в размере 3,6 млрд долл., причем исковая сумма постоянно растет.

МИД КНР обратился к украинской власти с требованием должным образом защитить интересы китайских инвесторов.

МинПром

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