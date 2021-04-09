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Китай нарастил выпуск рафинированного цинка

09.04.21 12:17 , МеталлТорг
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Согласно опубликованным данным SMM, китайское производство рафинированного цинка составило в марте 496,9 тыс. т, на 5,44%, или 25,6 тыс. т больше, чем в феврале, и на 6,49% больше, чем в марте 2020 г.

По итогам января-марта производство цинка составило в КНР 1,51 млн т (+4,3% год к году). Производство цинкового сплава, согласно исследованию специалистов SMM, составило в марте 75,1 тыс. т, на 5% больше, чем в предыдущем месяце. Выпуск первичного цинка составил 390 тыс. т, а вторичного – 40 тыс. т.

По оценкам SMM, восстановление поставок цинка в Китае в марте шло более медленными темпами, чем первоначально ожидалось, вследствие «двойного контроля» во Внутренней Монголии: предприятиям региона было предписано контролировать объемы производства и снизить на месяц потребление электроэнергии. Ряд заводов сократили плановую выработку и перевели мощности на запланированное техобслуживание. Кроме того, поставки китайской цинкового руды по-прежнему в дефиците на фоне сниженных тарифов TCs, что привело к убыточности ряда предприятий.

По прогнозу, в апреле китайское производство рафинированного цинка вырастет на 6500 т год к году, до 503,4 тыс. т, а общее восстановление отрасли «недотянет» до уровня ожиданий, что связывается с экологическими инспекциями в провинции Хунань и снижением либо приостановкой производства на ряде предприятий, выпускающих вторичный цинк. Кроме того, в Юньнани и Синьцзяне некоторые выпускающие рафинированный цинк заводы переведены на режим техобслуживания.

МинПром

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