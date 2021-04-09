Украине нужно развивать рынок оффшорной ветрогенерации – Магера Украина имеет хорошие перспективы создать собственный рынок ветрогенерации и соответствующий энергетический оффшор. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.



"Для этого у нас есть географические возможности: горный массив и два выхода к морю. Это новая и очень перспективная отрасль экономики, способная обеспечивать хорошие поступления в бюджет страны. Оффшорная ветрогенерация может и должна стать одним из приоритетов экономической политики украинского правительства. За парламентом – создание соответствующей законодательной базы. Деньги лежат «под ногами» Украины, их необходимо просто поднять", - считает он.



Нардеп напомнил, что в 2020 году доля ВИЭ в мировом энергобалансе составила 26%. По прогнозам Международного энергетического агентства, к 2040 году эта цифра вырастет до 45%. Отказ от традиционных видов топлива становится основным трендом развития мировой экономики. Страны активно вкладывают инвестиции в развитие альтернативной энергетики.



Великобритания сегодня контролирует крупнейший рынок оффшорной ветряной электрогенерации общей мощностью 10 ГВт. Япония планирует к 2030 году установить в Азии 10 ГВт морских ветроэнергетических мощностей, а к 2040-му - 30-45 ГВт. Соединенные Штаты к 2030 году установят 30 ГВт ветрогенерации, причем первые 9,1 ГВт планируется ввести в эксплуатацию до 2026 года.



В еврозоне аукционы на оффшорную ветрогенерацию планируют провести Дания, Польша и Франция. По прогнозам аналитиков, в 2021 году значимость оффшорных ВИЭ в системе аукционов и тендеров на мировом рынке сравняется с нефтяной и газовой отраслью.



"Интересный факт: транснациональные нефтегазовые компании не собираются терять прибыль, и уверенно инвестируют миллиарды долларов в создание собственных мощностей ветрогенерации. До конца этого года они планируют провести тендеры на строительство более 30 ГВт ветрогенерации", - подчеркнул С.Магера.



МинПром



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