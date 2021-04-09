Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украине нужно развивать рынок оффшорной ветрогенерации – Магера

09.04.21 11:33
печать
размер текста:

Украина имеет хорошие перспективы создать собственный рынок ветрогенерации и соответствующий энергетический оффшор. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.

"Для этого у нас есть географические возможности: горный массив и два выхода к морю. Это новая и очень перспективная отрасль экономики, способная обеспечивать хорошие поступления в бюджет страны. Оффшорная ветрогенерация может и должна стать одним из приоритетов экономической политики украинского правительства. За парламентом – создание соответствующей законодательной базы. Деньги лежат «под ногами» Украины, их необходимо просто поднять", - считает он.

Нардеп напомнил, что в 2020 году доля ВИЭ в мировом энергобалансе составила 26%. По прогнозам Международного энергетического агентства, к 2040 году эта цифра вырастет до 45%. Отказ от традиционных видов топлива становится основным трендом развития мировой экономики. Страны активно вкладывают инвестиции в развитие альтернативной энергетики.

Великобритания сегодня контролирует крупнейший рынок оффшорной ветряной электрогенерации общей мощностью 10 ГВт. Япония планирует к 2030 году установить в Азии 10 ГВт морских ветроэнергетических мощностей, а к 2040-му - 30-45 ГВт. Соединенные Штаты к 2030 году установят 30 ГВт ветрогенерации, причем первые 9,1 ГВт планируется ввести в эксплуатацию до 2026 года.

В еврозоне аукционы на оффшорную ветрогенерацию планируют провести Дания, Польша и Франция. По прогнозам аналитиков, в 2021 году значимость оффшорных ВИЭ в системе аукционов и тендеров на мировом рынке сравняется с нефтяной и газовой отраслью.

"Интересный факт: транснациональные нефтегазовые компании не собираются терять прибыль, и уверенно инвестируют миллиарды долларов в создание собственных мощностей ветрогенерации. До конца этого года они планируют провести тендеры на строительство более 30 ГВт ветрогенерации", - подчеркнул С.Магера.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:36
Несмотря на пандемию, Европе нужны украинские заробитчане
11:14
Китайская компания Zijin Mining расширит производство меди в Сербии
11:08
В I квартале порт Ника-Тера перевалил 1,42 млн тонн грузов
10:57
Мексика не хочет открывать свой рынок для импорта труб
10:50
Ограничение экспорта лома является вопросом нацбезопасности – Шпенов
10:40
Шведские SSAB, LKAB и Vattenfall приступают к разработке технологии хранения водорода
10:18
Китайские компании установили рекорд по выпуску нержавейки
09:56
Минюст разрешил автоматически арестовывать счета должников
09:06
В китайской провинции Шандунь закроют 18 млн тонн стальных мощностей
08:52
Карантин в Киеве могут продлить до 10 мая
08:28
В I квартале Украина снизила экспорт электроэнергии в 4 раза
08:09
Bank of America направит на кредитование экопроектов 1 трлн долл
08.04.21
17:54
ВостГОК и Энергоатом подписали соглашение о продолжении сотрудничества на 3 месяца
17:40
В I квартале 2021 года крупный бизнес уплатил 53,7 млрд грн налогов
17:18
Рекордные цены могут принести огромную прибыль сталелитейным предприятиям
16:54
МВФ прогнозирует сокращение численности населения Украины на 1 млн человек
16:33
В Украину незаконно ввезли 600 ж/д вагонов из России
16:13
Уже десятый месяц подряд в мире дорожает продовольствие
15:51
Укртатнафта в 2020 году получила чистую прибыль почти 800 млн грн
15:35
Минэкономики прогнозирует стабильные цены на топливо
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!