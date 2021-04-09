Несмотря на пандемию, Европе нужны украинские заробитчане Спрос на трудовых мигрантов из Украины в странах Европейского Союза после снятия коронавирусных ограничений сохранится из-за демографического кризиса в Европе.



Как передает Укринформ, такое мнение выразил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в эфире канала "Украина 24".



Он спрогнозировал, что после проведения коллективной вакцинации и снятия ограничений, связанных с пандемией Covid-19, количество людей, которые будут ехать на работу в Европу, будет возрастать.



По словам В.Воскобойника, ситуация на европейском рынке труда из-за пандемии коронавируса на самом деле не изменилась - там тоже нужны люди на строительстве, в сфере сельского хозяйства и обслуживания, и эта тенденция сохранится и в дальнейшем.



"Это связано в первую очередь с тем, что в Европе демографический кризис, и не хватает свободных рабочих рук. Поэтому экономики Польши, Чехии, стран Балтии, Германии рассчитывают на приток новых рабочих рук из стран, не входящих в состав ЕС. Это первый момент. А второй - если посчитать, что всего в Евросоюзе проживает примерно 512 млн населения, а количество украинцев, работающих в Европе, примерно 3 - 3,5млн человек, то есть менее 1 процента. Поэтому говорить, что для украинцев не найдется там работы, это недальновидно, я уверен, что украинцы смогут найти себе работу в Европе", - сказал В.Воскобойник.



В то же время он назвал проблемой и вызовом не только для отечественных работодателей, но и для Украины в целом желание польских работодателей внести изменения в законодательство, которые позволят украинцам получать трехлетние разрешения на работу в Польше.



"Это серьезный шаг в сторону того, чтобы наша трудовая миграция превращалась в эмиграцию. Это вопрос не просто о наших работодателей, а о будущем экономическом развитии нашего государства. Нужно понимать, что, кроме проблемы миграционного характера .., добавится еще и проблема демографического характера внутри нашей страны, .. и это приведет к тому, что возникнет вопрос, а кто будет вкладывать деньги в страну, где некому работать", - отметил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.



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