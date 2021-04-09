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В I квартале порт Ника-Тера перевалил 1,42 млн тонн грузов

09.04.21 11:08
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В первом квартале 2021 года порт "Ника-Тера", входящий в Group DF, перевалил 1 миллион 420 тысяч тонн грузов.

В структуре перевалки основными позициями остаются:
- зерновые, зернобобовые, масличные культуры и продукты их переработки – 906,4 тыс. тонн (64% от общего объема перевалки);
- навалочные грузы открытого хранения – 329 тыс. тонн (23%);
- удобрения – 95,2 тыс. тонн (7%);
- масло подсолнечное – 90 тыс. тонн (6%).

"В среднем падение перевалки по отрасли в первом квартале – примерно на 20%, что касается зерновых, то на 37%. К сожалению, наш порт не стал исключением. Причина падения в отрасли очевидна – пандемия и низкий урожай зерновых в 20/21 МГ. Мы рассматриваем этот период проседания, как этап для перегруппировки и стратегической коррекции всей нашей бизнес модели: мы предпринимаем шаги, которые позволят перераспределить перевалочные мощности и расширить номенклатуру обрабатываемых грузов. Например, в 1 квартале порт увеличил перевалку глины на 58,5%, масла на 32,4%, азотных удобрений на 36% и фосфоритов более чем в 2 раза. Создание новых центров маржинальной прибыли – часть нашей стратегии в условиях пандемии", – прокомментировал СЕО порта "Ника-Тера" Алим Агакишиев.

По словам Агакишиева порт направил все усилия, чтобы пройти непростые для экономики и для портовой отрасли времена с минимальными потерями.

"Кризис – это отличная проверка клиентами портов на прочность. Кризис для нас – это возможности. Важно сохранить своих клиентов, привлечь новых. Для этого мы должны каждый день демонстрировать свои преимущества. Это бизнес-идеология порта нового поколения. Мы хотим реализовать все запланированные инвестиционные программы. Современный порт обязан быстро менять подходы и подстраиваться под рыночную ситуацию", – говорит Агакишиев.

По его словам, в порту ожидают постепенного восстановления экономики и соответственно увеличения объемов перевалки в украинских портах уже во втором полугодии 2021 года.

"Мы не скрываем, что у нас есть определенный оптимизм в связи с прогнозируемым ростом урожая в 2021 году. Для нас зерновые остаются доминирующим видом грузов. Погодные условия этой зимой были лучше, чем в предыдущем. Поэтому хороший урожай станет в определенном смысле двигателем всей портовой отрасли. И конечно, общая динамика ВВП страны определит тренды всей портовой отрасли", – резюмировал Алим Агакишиев.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2020 года порт обработал 1 млн 87 тыс тонн грузов. В структуре грузооборота преобладали зерновые, зернобобовые и масличные культуры, составившие 65% от квартального объема перевалки или 1,22 млн тонн. Навалочные грузы составили — 14% или 0,27 млн тонн, шрот — 17% (0,32 млн тонн), а перевалка масла — 4% (0,07 млн тонн).

В 2020 году терминал обработал 409 судов, перегрузив 7,38 млн тонн грузов. Структура грузооборота в 2020 году выглядела таким образом: зерновые, зернобобовые и масличные грузы составили более 5,55 млн тонн или 75 % от общего объёма, навалочные – 1,27 млн тонн (18%), наливные – 323 тыс. тонн (4 %), минеральные удобрения – 215 тыс. тонн (3%).

МинПром

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