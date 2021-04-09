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Ограничение экспорта лома является вопросом нацбезопасности – Шпенов

09.04.21 10:50
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Ограничение экспорта лома – вопрос национальной безопасности для Украины. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.

"Нам необходимо поднимать экономику, а для этого национальная промышленность должна быть обеспечена сырьем. "Защищай себя, чтобы выжить!" – таково сегодня главное правило глобального мира", - сказал он.

Нардеп отметил, что в последние годы металлолом в мире превратился в стратегическое сырье. Глобальные экотрансформации и курс на снижение выбросов СО2 требуют оптимальных решений для выплавки стали. Наиболее чистый из доступных сегодня способ получить сталь связан с использованием лома. Поэтому государства с развитой сталелитейной промышленностью выносят вопрос ограничения экспорта этого сырья на повестку дня.

Д.Шпенов подчеркнул, что переработка лома дает намного большую выгоду государственному бюджету, чем его экспорт. С 1 тонны экспортированного лома в бюджет поступает 1900-2000 грн налогов, а переработка ее в сталь дает бюджету 8200 грн. Законопроект №5175 был разработан с целью продлить ограничительную пошлину на экспорт лома в размере 58 евро/т еще на 5 лет. Очевидная польза этого документа для Украины не подлежит сомнению.

"Я благодарен народным депутатам из Комитета ВР по экологической политике и природопользованию, которые подержали данный законопроект и тем самым обеспечили положительный эффект голосования. Убежден, что 12 апреля аналогичную поддержку окажет Комитет ВР по вопросам экономического развития. Ограничение экспорта лома важно по двум причинам. Во-первых, это наполнит бюджет и поддержит экономику. Во-вторых, сохранит 21,5 тыс рабочих мест и даст возможность создать еще 3,5 тыс новых", - сказал он.

Политик подчеркнул, что отдельного внимания заслуживают основные направления экспорта украинского лома. Приднестровье − сателлит страны-агрессора, оттуда вполне возможен реэкспорт сырья в РФ, где из него могут сделать танки для войны на Донбассе, считает он.

В то же время Турция является одним из основных конкурентов Украины на мировом рынке стали. "По турецкому направлению также есть вопросы. Турция занимает седьмое место в мире по выплавке стали. За 2020 год страна нарастила импорт лома на 11,5%. Мы не должны уступать свои позиции, которые завоевывались десятилетиями упорного труда", - подчеркивает Д.Шпенов.

МинПром

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