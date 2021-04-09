Китайская компания Zijin Mining расширит производство меди в Сербии Китайская компания Zijin Mining сообщила, что в 2021 г. увеличит капиталовложения в свое сербское подразделение Serbia Zijin Copper до 408 млн долл. по сравнению с 360 млн долл. в предыдущем году.



В частности, в течение текущего года китайская компания планирует ввести в строй флотационные фабрики на рудниках Majdanpek и Veliki Krivelj, а также расширить производительность двух других предприятий и медного комбината Bor. Кроме того, часть средств будет вложена в снижение уровня загрязнения окружающей среды.



По итогам текущего года компания рассчитывает увеличить производство рафинированной меди на 18% по сравнению с 2020 г. до 83,45 тыс. т, а меди в концентрате — на 38,9%, до 74,01 тыс. т. Кроме того, на 45% должна возрасти попутная добыча золота и на 10% - серебра.



Сербия является одним из крупнейших реципиентов китайских инвестиций в рамках проекта "Одного пояса и одного пути". Zijin Mining приобрела сербский медный комплекс в 2018 г., пообещав инвестировать в него 1,26 млрд долл.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



