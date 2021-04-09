Шведские SSAB, LKAB и Vattenfall приступают к разработке технологии хранения водорода Шведские компании SSAB, LKAB и Vattenfall, запустившие проект HYBRIT по строительству завода по производству восстановленного железа с использованием водорода вместо природного газа, сообщают, что приступают к разработке технологии хранения водорода.



Концепция нового предприятия предусматривает получение водорода из электролизеров, использующих возобновляемую энергию ГЭС, солнца и ветра. Однако ветряная и солнечная генерация является прерывистой. Поэтому в одно время может образовываться избыток водорода, а для продолжения производственного процесса во время простоев необходимо создавать его запас.



Основная проблема здесь заключается в том, что водород обладает способностью просачиваться сквозь любую преграду, так как его атомы очень малы. Поэтому участники проекта намерены создать водородные хранилища в сплошной скале на глубине 30 метров.



Стоимость данного проекта составит около 250 млн шведских крон (29 млн долл.). Объем опытного хранилища будет составлять всего лишь 100 куб. м, водород в нем будет храниться под давлением. Его ввод в строй состоится в 2022-2024 гг.



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