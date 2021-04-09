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Шведские SSAB, LKAB и Vattenfall приступают к разработке технологии хранения водорода

09.04.21 10:40 , Металлоснабжение и сбыт
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Шведские компании SSAB, LKAB и Vattenfall, запустившие проект HYBRIT по строительству завода по производству восстановленного железа с использованием водорода вместо природного газа, сообщают, что приступают к разработке технологии хранения водорода.

Концепция нового предприятия предусматривает получение водорода из электролизеров, использующих возобновляемую энергию ГЭС, солнца и ветра. Однако ветряная и солнечная генерация является прерывистой. Поэтому в одно время может образовываться избыток водорода, а для продолжения производственного процесса во время простоев необходимо создавать его запас.

Основная проблема здесь заключается в том, что водород обладает способностью просачиваться сквозь любую преграду, так как его атомы очень малы. Поэтому участники проекта намерены создать водородные хранилища в сплошной скале на глубине 30 метров.

Стоимость данного проекта составит около 250 млн шведских крон (29 млн долл.). Объем опытного хранилища будет составлять всего лишь 100 куб. м, водород в нем будет храниться под давлением. Его ввод в строй состоится в 2022-2024 гг.

МинПром

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