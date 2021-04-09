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Китайские компании установили рекорд по выпуску нержавейки

09.04.21 10:18 , Металлоснабжение и сбыт
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Как сообщает китайская консалтинговая компания Mysteel, производство нержавеющей стали в стране в марте 2021 г. составило немногим менее 3,00 млн. т, что стало новым абсолютным рекордом для отрасли.

Рост производства по сравнению с февралем составил 16,4%, а по сравнению с мартом 2020 г. - 39,8%. Безусловно при этом надо учитывать, что год назад китайские компании сократили выпуск нержавейки из-за экономического спада, вызванного коронавирусом, однако и по сравнению с мартом докризисного 2019 г. увеличение производства достигло 27,8%.

По данным Mysteel, подъем был обусловлен тем, что основные производители нержавеющей стали завершили ремонтные работы в феврале, что позволило им в марте достигнуть максимального уровня загрузки.

Всего в первом квартале 2021 г. объем выплавки нержавеющей стали в Китае составил 8,34 млн т. Это на 39,4% больше, чем в аналогичный период прошлого года и на 32,0% больше, чем в январе-марте 2019 г.

МинПром

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