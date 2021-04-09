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Bank of America направит на кредитование экопроектов 1 трлн долл

09.04.21 08:09
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Bank of America объявил, что увеличивает бюджет своей экологической бизнес-инициативы до 1 трлн долл.

Второй по величине банк США намерен потратить эту сумму до 2030 года на кредитование, привлечение капитала, консультационные и инвестиционные услуги для оказания помощи низкоуглеродным и другим устойчивым предприятиям.

Экологическая бизнес-инициатива была принята банком еще в 2007 году. При этом до сих пор в ее рамках были потрачены примерно 200 млрд долл. В 2019 году банк поставил себе цель выделить на эту программу 300 млрд долл. к 2030 году. Таким образом, целевой показатель был повышен более чем в три раза.

В феврале Bank of America объявил, что намерен стать предприятием с нулевым уровнем выбросов углекислого газа к 2050 году.

МинПром

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