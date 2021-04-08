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ВостГОК и Энергоатом подписали соглашение о продолжении сотрудничества на 3 месяца

08.04.21 17:54 , DOZOR
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ГП "ВостГОК", шахты которого есть на Кировоградщине, продолжит свою работу. Об этом сообщил и.о. генерального директора ГП "ВостГОК" Антон Бендиков, сегодня, 8 апреля, информирует медиапортал DOZOR.

Так, состоялось совещание под председательством министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко с участием представителей Кабинета министров Украины, Министерства энергетики, руководства ГП "ВостГОК" и ГП "НАЭК "Энергоатом".

В результате обсуждения дальнейшего сотрудничества двух госпредприятий была достигнута договоренность о подписании на 3 месяца краткосрочного соглашения, которое предусматривает реализацию уранового оксидного концентрата по цене 2020 года. Это позволит не останаливать предприятия, продолжить стабильную работу ГП "ВостГОК" и в течение этого периода принять на государственном уровне соответствующие решения, которые позволят в дальнейшем сотрудничать обоим предприятиям на экономически выгодных условиях.

МинПром

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