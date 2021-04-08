ВостГОК и Энергоатом подписали соглашение о продолжении сотрудничества на 3 месяца ГП "ВостГОК", шахты которого есть на Кировоградщине, продолжит свою работу. Об этом сообщил и.о. генерального директора ГП "ВостГОК" Антон Бендиков, сегодня, 8 апреля, информирует медиапортал DOZOR.



Так, состоялось совещание под председательством министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко с участием представителей Кабинета министров Украины, Министерства энергетики, руководства ГП "ВостГОК" и ГП "НАЭК "Энергоатом".



В результате обсуждения дальнейшего сотрудничества двух госпредприятий была достигнута договоренность о подписании на 3 месяца краткосрочного соглашения, которое предусматривает реализацию уранового оксидного концентрата по цене 2020 года. Это позволит не останаливать предприятия, продолжить стабильную работу ГП "ВостГОК" и в течение этого периода принять на государственном уровне соответствующие решения, которые позволят в дальнейшем сотрудничать обоим предприятиям на экономически выгодных условиях.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



