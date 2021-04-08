Рекордные цены могут принести огромную прибыль сталелитейным предприятиям

Аналитик Bank of America Тимна Таннерс сказала в среду, что рекордные цены принесут огромную прибыль сталелитейным предприятиям в первой половине 2021 года. Однако та же Т.Таннерс прогнозирует "резкое снижение" цен на сталь во второй половине 2021 года.
По словам Т.Таннерс, один из вероятных сценариев состоит в том, что металлургические компании будут использовать значительную часть "краткосрочных непредвиденных доходов" для финансирования роста оборотного капитала для операций по переработке и сбыту продукции.
Она добавила, что руководство может не решиться тратить деньги на обратный выкуп, учитывая, что рынок стали, похоже, находится на циклическом пике или приближается к нему. Та же самая логика может препятствовать сделкам слияния и поглощения в ближайшем будущем, учитывая, что текущая стальная среда - это рынок продавцов.
Акции сталелитейной промышленности выросли как минимум на 45% за последние шесть месяцев, поэтому избыточный денежный поток, который Т.Таннерс ожидает в первой половине 2021 года, может быть уже в значительной степени учтен в текущей стоимости акций.
Большой вопрос для инвесторов в акции стальных компаний заключается в том, когда цены на сталь начнут снижаться и насколько глубоким будет этот откат.