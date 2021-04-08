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МВФ прогнозирует сокращение численности населения Украины на 1 млн человек

08.04.21 16:54 , 24 канал
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Международный валютный фонд дал прогноз численности населения Украины до 2026 года. Так, в Фонде предположили, что население сократится почти на миллион человек.

Такие данные привели в апрельском обзоре МВФ "Перспективы мировой экономики". Отчет опубликовали 6 апреля.

По информации Фонда население Украины на конец 2020 составляло 41 млн  483 000 человек.

В течение ближайших 6 лет сокращение населения Украины прогнозирется такими темпами: На конец 2021 - 41 317 000 человек; 2022 - 41 152 000; 2023 - 40 987 000;
2024 - 40 823 000; 2025 - 40 660 000; 2026 - 40 497 000.

Последний раз перепись в Украине проходила еще в 2001 году. После того население нашей страны не считали.

В конца 2020 года Кабинет министров назначил всеукраинскую перепись населения на 2023. Ее должны были провести еще в 2020-м, однако из-за пандемии коронавируса и карантин этого не стали делать.

МинПром

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