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Уже десятый месяц подряд в мире дорожает продовольствие

08.04.21 16:13 , РБК Украина
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В марте 2021 года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО составило 118,5 пункта, что на 2,1% выше уровня прошлого месяца. Это самое высокое значение данного индекса с июня 2014 года. Об этом сообщает ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Как отмечается в сообщении, рост мировых цен на продовольствие продолжается уже десятый месяц подряд.

Основную долю прироста обеспечило увеличение значения индекса цен на растительное масло ФАО, который по сравнению с уровнем предыдущего месяца вырос на 8,0% и достиг почти 10-летнего максимума.

Значение Индекса цен на молочную продукцию ФАО вырос на 3,9% по сравнению с его февральским уровнем.

Среднее значение Индекса цен на мясо ФАО оказалось на 2,3% выше уровня февраля.

Несмотря на сокращение среднего значения индекса цен на зерновые ФАО на 1,8%, оно все еще на 26,5% выше уровня марта 2020 года. Значительнее всего снизились экспортные цены на пшеницу, что обусловлено наличием достаточных запасов и благоприятными видами на урожай 2021 года. Цены на кукурузу и рис также снизились, в то время как цены на сорго выросли.

Значение индекса цен на сахар ФАО за месяц сократилось на 4,0%, что связано с ожидаемым значительным увеличением экспорта со стороны Индии, но оно все еще на 30% выше, чем годом ранее.

Напомним, по данным Всемирного банка, цены на сельскохозяйственную продукцию выросли на 4% в 2020 году, в основном за счет дефицита предложения и более высокого, чем ожидалось, спроса на пищевые масла и продукты питания. Цены на сельскохозяйственную продукцию прогнозируются на текущем уровне с дальнейшим небольшим ростом в 2021 году.

МинПром

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