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Локализация является примером разумной политики для госзакупок Энергоатома и Укргидроэнерго – Кисилевский

08.04.21 15:23
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Разумная государственная политика заключается в том, чтобы госкомпании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" покупали и обслуживали оборудование у украинского государственного производителя. Об этом заявил сегодня заместитель главы парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский после посещения харьковского завода "Электротяжмаш".

"Законопроект о локализации 3739, который предполагает требование местной составляющей при закупке, в том числе и энергетического оборудования, обяжет госкомпании отдавать предпочтение украинскому оборудованию или, по меньшей мере, требовать от иностранных поставщиков кооперации с украинскими", - отметил он.

Д.Кисилевский выразил уверенность, что ситуация на харьковском "Электротяжмаше" является наглядным примером того, почему для Украины критические важны такие промышленные инициативы как локализация, экспортно-кредитное агентство, 3-летние финансовые и инвестиционные планы госкомпаний, экономическая дипломатия и пр.

Замглавы комитета ВР по экономразвитию напомнил, что "Электротяжмаш" производит двигатели как для локомотивов, так и для троллейбусов и трамваев. Поэтому требование локализации даст "Электротяжмашу" преимущество как поставщику украинских комплектующих, в т.ч. для импортной техники. Например, троллейбусы МАЗ или БКМ могут использовать украинские двигатели, считает нардеп.

"Продукция Электротяжмаша на 90% состоит из украинских комплектующих: черный и цветной металл, кабельная продукция, изоляционные материалы, ферросплавы и огнеупоры для литья, запчасти для ремонтов. Это означает, что если "Электротяжмаш" получает заказ, он запускает работу десятков других украинских предприятий. И все это – рабочие места для украинских граждан в своей стране, а не на заработках за границей. Также это наполнение бюджетов городов. Ведь промышленность – традиционно белая сфера экономики, с официальными зарплатами, налоги с которой один из главных источников доходов муниципалитетов", - резюмировал Д.Кисилевский.

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона №3739 "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" для создания предпосылок устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности" в июле прошлого года.

МинПром

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