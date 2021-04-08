Минэкономики прогнозирует стабильные цены на топливо Министерство экономики Украины не ожидает существенных колебаний цен на топливо. Стоимость стабилизировалась в последние недели. Об этом министр экономики Игорь Петрашко сказал в интервью изданию "Корреспондент".



"Мы добились того, что сейчас наполненность нефтебаз всеми видами топлива практически на максимуме. Аграрии спокойно проводят посевную кампанию. Минэкономики не ожидает никаких существенных колебаний, кроме сезонных", - сказал он.



По его словам, цена в крупном опте на дизель с начала и до конца марта не выросла, а иногда даже несколько снизилась. "По мелкому опту мы тоже видим стабильность в последний трехнедельный период", - добавил министр.



И.Петрашко сообщил, что за последние две недели провели много встреч с представителями разных АЗС.



"Мы пришли к формату меморандума и подписали его с Нефтегазовой ассоциацией Украины, которая представляет интересы крупнейших игроков рынка. Ключевая цель меморандума - это объединение усилий для ценовой стабильности на рынке нефтепродуктов", - заявил министр.



Напомним, 2 апреля Кабинет министров и Нефтегазовая ассоциация Украины подписали Меморандум о конкуренции на рынке нефтепродуктов и удовлетворении потребностей потребителей на период карантина. Меморандум должен обеспечить ценовую стабильность на рынке.



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