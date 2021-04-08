Экономика Украины приспособилась к карантину – НБУ В Нацбанке рассказали, что локдаун по-разному влияет на различные отрасли экономики. Кроме того, экономика уже адаптировалась к карантинным ограничениям. Об этом в интервью ZN.UA рассказал заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.



"Влияние локдауна будет учтено в макропрогнозе, который сейчас наши профильные подразделения дорабатывают и который будет в середине апреля опубликован. Замечу только, что, когда мы оцениваем фактор карантина, надо учитывать два аспекта. Первый — карантинные мероприятия действуют на экономику неоднородно и почти не влияют на такие отрасли экономики, как промышленность и сельское хозяйство, но оказывают существенное влияние на сектор услуг, транспорт. Второй — экономика в значительной степени адаптировалась к карантинным мерам, даже в секторе услуг видим, что рестораны и кафе изменили свой формат и работают "на вынос", - сказал он.



Однако при этом он согласился, что карантинные ограничения в 2020 году негативно сказались на бизнесе.



"Надеемся, что от текущего локдауна не будет такого разрушительного влияния, как во втором квартале 2020 года. В прошлом году локдаун было введен на всей территории Украины, текущий, надеемся, будет ограниченным… Сейчас мы ожидаем, что локдаун в марте окажет довольно незначительное влияние на ВВП, меньшее, чем в январе. Рассматриваем несколько сценариев карантинных решений: от смягчения карантина уже в апреле до применения максимально жестких ограничений на протяжении всего второго квартала. Исходя из этого, влияние локдауна на годовой ВВП может измеряться от 0,1 процентного пункта до более чем одного процентного пункта. Окончательная оценка будет зависеть от фактических параметров", - добавил он.



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