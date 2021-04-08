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Volvo и SSAB подписали соглашение о выпуске первых в мире автомобилей из зеленой стали

08.04.21 14:42 , Металлургпром
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Шведский производитель грузовиков Volvo и производитель стали SSAB подписали соглашение о производстве первых в мире автомобилей из стали, не содержащей ископаемых углеводородов, говорится в совместном заявлении компаний.

"Сейчас мы делаем гигантский скачок … Мы видим зарождающуюся новую зеленую революцию", - прокомментировал Мартин Линдквист, президент и генеральный директор SSAB.

В этом году Volvo планирует начать производство прототипов автомобилей и компонентов из стали, произведенной SSAB с использованием водорода, полученного из возобновляемых источников энергии. Мелкосерийное производство начнется в 2022 году.

"Это важный шаг на пути к полностью климатически нейтральному транспорту", ​​- заявил генеральный директор Volvo Мартин Лундштедт.

Volvo заявила, что ее автомобили будут работать без вредных выбросов, не уточнив, кокой тип двигателя будет использован, и добавила, что компания изучает все материалы, используемые в конструкции машины, чтобы исключить все, что произведено с помощью ископаемого топлива.

Источником стали будет предприятие по производству экологически чистой стали HYBRIT, которое принадлежит SSAB, шведской государственной компании Vattenfall и шведской горнодобывающей компании LKAB.

МинПром



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