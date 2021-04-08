Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

ФГИУ выставил на аукцион херсонский Судмаш

08.04.21 14:21 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Фонд государственного имущества выставил на аукцион по приватизации госпакета акций 100% статутного капитала ЧАО "Херсонский завод "Судмаш". Онлайн-торги состоятся 30 апреля, сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что предприятие разрабатывает судовые устройства, кнехты, судовые водогазонепроницаемые двери, специализированные гидравлические изделия.

Завод также занимается разработкой конструкторской документации и изготовлением телескопических подъемников для нужд коммунальных предприятий и пожарно-спасательных частей ГСЧС, капитальным ремонтом пожарных автоподъемников известных мировых производителей и модернизацией пожарных автолестниц.

В распоряжении "Судмаша" 11 объектов недвижимости общей площадью в 33.тыс кв. м и земельный участок на 6,5 га.

В сообщении уточнили, что значительная часть помещений завода сегодня не используется. Предприятие имеет налоговую задолженность и долги перед контрагентами, Пенсионным фондом и работниками.

Вместе с тем, на заводе сохранены производственные средства – поэтому, при условии привлечения инвестиций в модернизацию, компания способна быстро возобновить производственный потенциал, подчеркнули в Фонде госимущества.

Стартовая цена на актив составляет 67,23 млн грн.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:42
Volvo и SSAB подписали соглашение о выпуске первых в мире автомобилей из зеленой стали
14:02
Украинцы активно покупают электромобили
13:42
В Минэкономики оценили размер падения ВВП в 1 квартале 2021 года
13:25
Порт Южный обработал на 17,7% меньше грузов
13:05
Канадская Hudbay Minerals хочет добывать медь в Неваде
13:02
Виталий Пахомов назначен директором по персоналу Интерпайпа
12:43
Индийская Jindal Steel продает свои ЭС из-за долгов
12:26
Эксперты заговорили о нехватке нержавеющей стали в ЕС
12:03
Стоимость железной руды в Китае опять превысила 170 долл. за тонну
11:50
В Индии ожидают роста спроса на сталь на 22%
11:28
Грузовые перевозки по Днепру растут второй месяц подряд
11:15
В Китае решили ускорить ввод в строй новой крупной шахты
10:59
НКРЭКУ превращается в театр абсурда – Шпенов
10:58
Liberty Steel частично восстановила производство стали и проката на заводе Rotherham
10:43
Экс-руководитель Одесского порта нанес убытков предприятию на 142 млн грн
10:30
Украина просит США ужесточить санкции против Северного потока-2
10:14
Экокомитет Рады поддержал продление пошлины на экспорт лома
09:46
В I квартале Украина увеличила потребление электроэнергии на 6,5%
09:32
Финская Metso Outotec продала французам алюминиевые активы
09:09
В конце марта китайские металлурги сократили объемы выплавки
07.04.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!