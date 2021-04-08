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Украинцы активно покупают электромобили

08.04.21 14:02 , Бизнес Цензор
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В марте 2021 года в Украине было зарегистрировано 660 электромобилей, что на 24% больше, чем в феврале, и на 61% больше, чем в марте 2021 года, когда первичные регистрации подержанных импортных авто часть месяца не проводились из-за введенного локдауна. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации украинских автомобилепроизводителей "Укравтопром".

В частности, первые регистрации в марте получили 627 легковых электромобилей и 33 коммерческих авто.

В части легковых электромобилей доля подержанных авто составила почти 90% против 86% годом ранее. В то же время, регистрации новых легковых электромобилей относительно прошлого года выросли в марте на 23% – до 65 штук.

В коммерческом сегменте только один автомобиль из 33 поставленных на учет в прошлом месяце был новым, тогда как в марте 2020 новых коммерческих электромобилей в регистрациях не было.

Лидером рынка полностью электрических авто снова стал Nissan Leaf –151 регистрация, Chevrolet Bolt опустилась на второе место с результатом 122 зарегистрированы машины. Третьей по популярности стала Tesla Model 3 с результатом 66 авто, Tesla Model S заняла четвертое место – ее приобрели 43 украинца. Замыкает мартовскую пятерку самых популярных электромобилей на украинском рынке Renault Kangoo Z.E. с результатом 29 автомобилей.

Всего, по итогам первого квартала 2021 года в Украине зарегистрировали почти 1,7 тыс. автомобилей на электротяге, на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

МинПром

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