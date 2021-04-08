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В Минэкономики оценили размер падения ВВП в 1 квартале 2021 года

08.04.21 13:42 , РБК Украина
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Министерство экономики Украины оценивает размер падения валового внутреннего продукта (ВВП) в первом квартале 2021 года на уровне 2,2%. За прошлый год экономика потеряла 4,0%.

Об этом министр экономики Игорь Петрашко сказал в интервью изданию "Корреспондент".

Как напомнил министр, министерство корректирует прогноз два раза в год, и ориентировочно до конца апреля будет следующее обновление.

"В то же время мы всегда считали, исходя из имеющихся показателей, что первый квартал этого года будет минусовым. Сначала Минэкономики ожидало падение 4,8% по итогам 2020 года и на уровне 3% в первом квартале 2021 года. Фактически падение сократилось до 4% в 2020 году, и, соответственно, минус в январе-марте этого года мы ожидаем на уровне 2,2%, учитывая локдаун", - сказал он.

По его словам, рост количества больных и увеличение числа регионов в "красной" зоне - это риски. "Но я считаю, что это не будет иметь такого негативного влияния на экономику, как в апреле-мае 2020 года", - добавил он.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на уровне 4,0%. Экономика Украины лишь частично восстановится после падения в 2020 году на 4,2%.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров одобрил Прогноз экономического и социального развития Украины на 2021 - 2023 годы. По базовому сценарию прогнозируется рост ВВП на уровне 4,6% в 2021 году, на 4,3% в 2022 году, на 4,7% - в 2023 году.

МинПром

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