Виталий Пахомов назначен директором по персоналу Интерпайпа Украинская промышленная компания Интерпайп назначила Виталия Пахомова директором по персоналу. Об этом сообщает пресс-служба компании.



К работе на новой должности В.Пахомов приступил с 6 апреля 2021 года.



Как отмечается в сообщении, В.Пахомов обладает более чем 20-летним опытом в области управления персоналом в крупных производственных компаниях.



С 2019 г. и до прихода в Интерпайп он занимал должность директора по персоналу государственного концерна "Укроборонпром" (объединение более 100 предприятий оборонно-промышленного комплекса с численностью 68 тыс. чел.), где отвечал за внедрение и повышение эффективности HR-процессов, изменение организационной структуры в рамках трансформации концерна.



Кроме того, В.Пахомов более 10 лет руководил службами по управлению персоналом на активах компании "Метинвест": Северном ГОКе, Южном ГОКе, Центральном ГОКе и Криворожском заводе горного оборудования.



В 1999 году В.Пахомов получил диплом Киевского национального экономического университета по направлению "Маркетинг". Кроме этого, окончил British Open University (Великобритания) по специальности "Менеджмент", получил степень MBA в Международном институте менеджмента Линк (Россия), окончил бизнес-школу Университета Йорка (York University, Канада) и программу по управлению персоналом Университета Брендона (University of Manitoba, Канада).



Интерпайп – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2020 году Интерпайп реализовал 662 тыс. т готовой продукции, в том числе – 192 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.



В Интерпайп работают 11 тыс. сотрудников. В 2020 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 2,54 млрд. грн.



МинПром



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