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Эксперты заговорили о нехватке нержавеющей стали в ЕС

08.04.21 12:26 , МеталлТорг
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Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS International Ltd., нехватка рулонов и листов из нержавеющей стали в Европе возобновила обсуждение на рынке защитных квот Европейской комиссии.

Ранее ряд представителей отрасли просили сократить объемы импорта в ответ на спад спроса, вызванный пандемией, который наблюдался во втором квартале прошлого года. Однако на тот момент это было отклонено Европейской комиссией, и первоначальные квоты остаются в силе, как и планировалось, до 30 июня этого года.

Во время первой волны коронавируса дистрибьюторы и трейдеры сократили закупочную активность. Быстрый рост спроса со стороны автомобильного и бытового секторов в конце 2020 года быстро использовал имеющиеся на рынке запасы.

В итоге покупатели возобновили заказ материалов у сталелитейных предприятий. Многие предпочли разместить тоннаж на своих местных заводах, а не закупать сталь из третьих стран. Это было связано с неопределенной глобальной ситуацией. В результате европейские производители нержавеющей стали начали быстро заполнять свои книги заказов.

К концу прошлого года стало очевидно, что нехватка материалов для нескольких сортов и размеров горячекатаного и холоднокатаного рулона станет серьезной проблемой в первой половине 2021 года. Однако азиатские цены росли, так как затраты на сырье увеличивались и транспортировка ставки выросли более чем вдвое из-за нехватки контейнеров. Это, в сочетании с защитными квотами ЕС и антидемпинговыми мерами, удерживало многих европейских покупателей нержавеющей стали от заказа импорта в дополнение к местным поставкам.

Антидемпинговые пошлины на материалы китайского, индонезийского и тайваньского происхождения уже резко сократили объемы горячекатаных нержавеющих листов и полосы, поступающих на европейский рынок. В течение первых трех месяцев этого года было использовано только 5% от квоты ЕС по защитным мерам.
Несомненно, защитные меры ЕС и антидемпинговые пошлины помогли сократить объемы горячего и холодного проката в рулонах и листах, поступающих в Европу. Однако при нынешнем значительном дефиците покупатели сомневаются, что у местных производителей нержавеющей стали достаточно производственных мощностей для удовлетворения потребностей внутреннего рынка.

Пока никаких официальных указаний относительно возобновления защитных квот со стороны ЕС не поступало. Однако ожидается, что меры будут расширены.
Некоторые отраслевые обозреватели предполагают, что может быть применено небольшое увеличение объемов квот для всех категорий. Предыдущие годовые приросты составляли от 3% до 5%.

Участники цепочки поставок с нетерпением ждут решения Еврокомиссии, о котором будет уведомлено заблаговременно до истечения 30 июня.

МинПром

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