Стоимость железной руды в Китае опять превысила 170 долл. за тонну

Как сообщает агентство Reuters, цены на железную руду выросли, чему способствовал высокий спрос в Китае.
Спотовые цены на железную руду с Fe 62%, импортируемую в Северный Китай (CFR Qingdao), выросла в цене до 170,90 долл. за тонну, что на 1,43% больше по сравнению с предыдущей торговой сессией.
Цены на сталь в Китае также подскочили до рекордных высот из-за опасений по поводу сокращения предложения крупнейшего в мире производителя и экспортера строительных и производственных материалов.
Майские контракты на стальную арматуру на Шанхайской фьючерсной бирже завершили дневную торговую сессию с повышением на 2,1%, до 5180 юаней (791 долл.) за тонну после повышения до 5200 юаней, самого высокого уровня за всю историю наблюдений или с 2011 года.
Аналитики Sinosteel Futures отмечают, что производственные ограничения в городе Таншань, который является крупнейшим производителем стали в Китае, во время сезона пикового спроса привели к сокращению запасов на коммерческих складах и созданию "бычьей атмосферы" на рынке.
Железная руда была наиболее прибыльным сырьем в 2020 году благодаря раннему выходу Китая из пандемии и значительным расходам Пекина на стимулирование экономики, особенно на инфраструктуру.
Цена на железную руду достигла максимума с сентября 2011 года в середине января и составила 174,07 долл. за тонну. В феврале 2011 года эталонный показатель достиг рекордного уровня в 191,70 долл. за тонну.
Ожидается, что к концу следующего года цены упадут вдвое, а затем постепенно снизятся до 72 долл. за тонну в реальном выражении к концу 2026 года.