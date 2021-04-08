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Грузовые перевозки по Днепру растут второй месяц подряд

08.04.21 11:28
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В январе-марте 2021 грузовые перевозки по Днепру увеличились на 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до почти 1,81 млн тонн. Об этом сообщает Ассоциация "Реки Украины".

Объемы зерновых на реке в I квартале поднялись на 33,3% (с 440,2 тыс. тонн до 586,6 тыс. тонн), стройматериалов и другой продукции - на 78,7% (с 588,8 тыс. тонн до 1,052 млн тонн), а металлопродукции - на 180,3% (с 61 тыс. тонн до 171 тыс. тонн).

"Существенный рост на Днепре произошел после открытия навигации. Перевозка грузов в марте превысила 1 млн тонн, хотя годом ранее они достигали 607 тыс. тонн. В более чем в два раза выросли объемы металлопродукции, почти удвоилась транспортировка стройматериалов, а зерновых увеличилось на 27%", - отметил исполнительный директор Ассоциации "Реки Украины" Дмитрий Козаченко.

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