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НКРЭКУ превращается в театр абсурда – Шпенов

08.04.21 10:59
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Правительство и компетентные органы должны провести проверку обоснованности повышения зарплат и указанного премирования руководящих сотрудников НКРЭКУ. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.

Он напомнил, что НКРЭКУ разработала проект решения "О премировании руководящих сотрудников". Сама комиссия объясняет необходимость премирования "достигнутыми в I квартале 2021 года результатами работы и необходимостью материального стимулирования высокоинтеллектуального труда". Стоит отметить, что за 2020-й годовая зарплата членов комиссии выросла и достигла 2 млн грн

"Степень цинизма НКРЭКУ просто поражает, ведь украинская энергетика, в том числе по причине ее решений, находится в глубоком долговом кризисе. Так, по состоянию на март 2021 года задолженность контрагентов ГП НАЭК "Энергоатом" составила 22,6 млрд грн. Всегда прибыльная атомная энергетика вдруг стала убыточной: чистый убыток компании за 2020 год составил 4,8 млрд грн. Не лучшим образом обстоят дела у НЭК "Укрэнерго". Внешний долг компании по итогам первого квартала 2021 года приблизился к отметке 37 млрд грн, что превышает стоимость ее активов. Плюс к этому "Укрэнерго" должна компаниям зеленой генерации за 2020 год около 18 млрд грн", - сказал Д.Шпенов.

Он подчеркнул, что одна из стержневых компаний энергорынка сегодня находится на грани банкротства. Это чревато серьезными последствиями для украинской экономики и наших отношений с МВФ и ЕБРР. В основе всего этого бардака лежат неразумные и порой бессистемные решения НКРЭКУ.

"Считаю, что правительство и компетентные органы должны провести проверку обоснованности повышения зарплат и указанного премирования руководящих сотрудников НКРЭКУ. На фоне таких абсурдных решений, как премирование в разгар кризиса в отрасли, возможно, парламенту следует инициировать смену членов Комиссии и провести реформу этого ведомства", - резюмировал Д.Шпенов.

МинПром

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