Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Экс-руководитель Одесского порта нанес убытков предприятию на 142 млн грн

08.04.21 10:43 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Одному из бывших руководителей ГП "Одесский морской торговый порт" сообщили о подозрении по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, в течение 2018-2019 годов экс-руководитель одного из подразделений госпредприятия заключил экономически невыгодные договоры о якобы предоставлении услуг субъектам предпринимательской деятельности – передаче госимущества в пользование по заниженному тарифу. На самом деле передал в постоянную аренду морские буксиры, которые находились в оперативном управлении порта", – говорится в сообщении.

В свою очередь предприниматели использовали буксиры для услуг по буксировке судовладельцам. При этом Одесский морской торговый порт мог самостоятельно предоставлять такие услуги или на более экономически выгодных условиях.

Вследствие ненадлежащего исполнения должностным лицом своих служебных обязанностей ГП "Одесский морской торговый порт" недополучил 142 млн грн.

Досудебное расследование продолжается и осуществляется следователями Управления СБУ в Одесской области.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:28
Грузовые перевозки по Днепру растут второй месяц подряд
11:15
В Китае решили ускорить ввод в строй новой крупной шахты
10:59
НКРЭКУ превращается в театр абсурда – Шпенов
10:58
Liberty Steel частично восстановила производство стали и проката на заводе Rotherham
10:30
Украина просит США ужесточить санкции против Северного потока-2
10:14
Экокомитет Рады поддержал продление пошлины на экспорт лома
09:46
В I квартале Украина увеличила потребление электроэнергии на 6,5%
09:32
Финская Metso Outotec продала французам алюминиевые активы
09:09
В конце марта китайские металлурги сократили объемы выплавки
08:49
МВФ советует развитым странам подумать над временным налогом на сверхприбыль
08:02
НКМЗ активизировал сотрудничество с Узметкомбинатом
07.04.21
17:53
В Украине проверят все АЗС на наличие нелегального горючего
17:33
В России считают нецелесообразной экспортную пошлину на металлопродукцию
17:12
Рассмотрение дела Суркисов на 347 млн долл. опять перенесли
16:54
За три месяца КВСЗ выпустил 191 вагон
16:36
УЗ отчиталась об ускорении общего оборота грузовых вагонов почти на 14%
16:16
Уровень бедности среди работающих украинцев составил 42,4%
15:54
ПриватБанк похвастался увеличением иностранных переводов на 30%
15:37
Правительство не видит необходимости вводить тотальный локдаун по всей стране
15:13
Кабмин согласовал план Национальной транспортной стратегии Украины до 2030 года
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!