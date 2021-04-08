Украина просит США ужесточить санкции против Северного потока-2

Украина и США ведут переговоры о необходимости введения санкций против газопровода "Северный поток-2". Для Украины существует военная угроза от Российской Федерации. Об этом заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью российскому изданию "Настоящее время".
Он отметил, что не может рассказать детали переговоров, но называет их "разъяснительной работой".
"Мы объясняем, в чем смысл проекта, как он может повлиять на Украину, на безопасность Европы, на весь регион", - сообщил он.
А.Коболев отметил, что последствия будут негативные, "начиная от усиления доминирующего положения "Газпрома" на европейском рынке газа, заканчивая военными угрозами для Украины, а, соответственно, и для восточных стран Евросоюза".
Напомним, США подготовили два пакета санкций против "Северного потока-2".
Отметим, сейчас готовность "Северного потока - 2" составляет 95%. Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода.