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Экокомитет Рады поддержал продление пошлины на экспорт лома

08.04.21 10:14
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Комитет Верховной Рады по экологической политике и природопользованию поддержал принятие законопроекта №5175, предусматривающего продление на 5 лет действия пошлины при экспорте стального лома. За данное решение в среду, 7 апреля, проголосовали 9 из 11 депутатов, участвовавших в заседании комитета.

Представляя законопроект, заместитель главы комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский отметил, что благодаря действию пошлины на экспорт лома, введенной в 2016 г., его катастрофический дефицит удалось преодолеть, обеспечив работу предприятий горно-металлургического комплекса Украины, дающего 10% ВВП, 20% товарного экспорта и 200 тыс. рабочих мест для украинцев только в ГМК.

"И, что очень существенно для сегодняшнего обсуждения, использование металлолома в качестве сырья в металлургии существенно уменьшает нагрузку на окружающую среду, особенно с точки зрения Европейского зеленого курса", - подчеркнул Д.Кисилевский.

Заместитель главы комитета ВР по экополитике Елена Криворучкина выступила в поддержку принятия законопроекта. "Кроме снижения выбросов СО2 металлолом позволяет нам еще и рационально использовать имеющуюся минерально-сырьевую базу – поскольку мы привлекаем вторичные ресурсы в производство", - отметила она.

Также поддержку законопроекта №5175 выразил заместитель главы комитета ВР по экополитике Александр Мариковский. "Я поддерживаю этот законопроект, поскольку он не противоречит государственной политике Украины в сфере охраны окружающей среды", - заявил он.

Напомним, на рассмотрении в Верховной Раде находится законопроект №5175, продлевающий пошлину на экспорт стального лома еще на 5 лет. Данная пошлина была введена в сентябре 2016 г. для стабилизации работы украинского горно-металлургического комплекса, ее действие заканчивается в сентябре 2021 г.

МинПром

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