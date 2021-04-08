Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В I квартале Украина увеличила потребление электроэнергии на 6,5%

08.04.21 09:46
печать
размер текста:

Потребление электроэнергии в Украине в январе-марте 2021 года с учетом технологических потерь в сетях увеличилось на 6,5% (на 2,59 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 42,32 млрд кВт-ч. Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики, передает Интерфакс-Украина.

По расчетам, без учета технологических потерь потребление электроэнергии за указанный период возросло на 6,1% (на 1,83 млрд кВт-ч) – до 33,68 млрд кВт-ч.

При этом промышленность без учета технологических потерь нарастила потребление электроэнергии на 3,5% – до 12,92 млрд кВт-ч, население – на 10,3%, до 11,29 млрд кВт-ч, коммунально-бытовые потребители –на 3,2%, до 4,22 млрд кВт-ч, другие непромышленные потребители – на 11%, до 2,36 млрд кВт-ч.

В марте 2021 года потребление электроэнергии с учетом технологических потерь увеличилось на 10,3% (на 1,31 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года – до 14 млрд кВт-ч, без учета технологических потерь – на 10% (на 1,02 млрд кВт-ч), до 11,17 млрд кВт-ч.

Читайте также: Кабмин временно разрешил бюджетным учреждениям покупать электроэнергию без тендеров (обновлено)

В то же время производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в январе-марте 2021 года увеличилось на 3,9% (на 1,57 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 41,95 млрд кВт-ч.

При этом атомные электростанции (АЭС) за три месяца снизили выработку электроэнергии на 3,4% – до 21,8 млрд кВт-ч, тепловые электростанции (ТЭС), а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) увеличили выработку на 11,2% – до 14,9 млрд кВт-ч.

Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) увеличили производство на 42,3% – до 2,49 млрд кВт-ч, тогда как блок-станции уменьшили на 6,1% – до 441,3 млн кВт-ч. Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) с начала года возросло на 5,8% – до 2,31 млрд кВт-ч.

В марте 2021 года производство электроэнергии в ОЭС Украины увеличилось на 10,4% (на 1,35 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 14,37 млрд кВт-ч.

Напомним, производство электроэнергии в ОЭС Украины в 2020 году по фактическим данным сократилось на 3,3% (на 5,11 млрд кВт-ч) по сравнению с 2019 годом – до 148,85 млрд кВт-ч.

Потребление электроэнергии в Украине в 2020 году с учетом технологических потерь в сетях снизилось на 2,6% (на 3,84 млрд кВт-ч) по сравнению с 2019 годом – до 146,39 млрд кВт-ч, без учета – на 2,1% (на 2,56 млрд кВт-ч), до 117,66 млрд кВт-ч.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
09:32
Финская Metso Outotec продала французам алюминиевые активы
09:09
В конце марта китайские металлурги сократили объемы выплавки
08:49
МВФ советует развитым странам подумать над временным налогом на сверхприбыль
08:02
НКМЗ активизировал сотрудничество с Узметкомбинатом
07.04.21
17:53
В Украине проверят все АЗС на наличие нелегального горючего
17:33
В России считают нецелесообразной экспортную пошлину на металлопродукцию
17:12
Рассмотрение дела Суркисов на 347 млн долл. опять перенесли
16:54
За три месяца КВСЗ выпустил 191 вагон
16:36
УЗ отчиталась об ускорении общего оборота грузовых вагонов почти на 14%
16:16
Уровень бедности среди работающих украинцев составил 42,4%
15:54
ПриватБанк похвастался увеличением иностранных переводов на 30%
15:37
Правительство не видит необходимости вводить тотальный локдаун по всей стране
15:13
Кабмин согласовал план Национальной транспортной стратегии Украины до 2030 года
14:54
НКРЭКУ утвердила годовые тарифы на газ для населения
14:35
Локдаун в марте будет иметь незначительное влияние на ВВП – НБУ
14:20
В марте международные резервы Украины сократились на 1,5 млрд долл
14:06
Кабмин разблокировал достройку украинского космического спутника "Сич 2-30" – нардеп
13:53
Катарская Nebras Power стала владельцем контрольного пакета акций в 6 СЭС Украины
13:37
Алюминиевая ассоциация США не хочет быть магнитом для импорта алюминия
13:15
Главные миллиардеры РФ – владельцы металлургических компаний
06.04.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!