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МВФ советует развитым странам подумать над временным налогом на сверхприбыль

08.04.21 08:49
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Страны с развитой экономикой могут рассмотреть введение временного налога на сверхприбыль в качестве одной из мер восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса, сообщил Международный валютный фонд (МВФ). Фонд порекомендовал развитым странам повысить прогрессивность налогов, а в крайней мере — ввести налоги на богатство.

«Страны с развитой экономикой могут повысить прогрессивность налогообложения доходов и в большей степени опираться на налоги на наследование/дарение и налоги на имущество. Можно рассмотреть возможность введения взносов на восстановление экономики после COVID-19 и налогообложения "сверхприбыли" корпораций. Если предыдущие меры окажутся недостаточными, можно также рассмотреть возможность введения налогов на богатство»,— указано в «Бюджетном вестнике» МВФ.

Развивающимся странам фонд рекомендует «сосредоточиться на укреплении налогового потенциала для финансирования дополнительных социальных расходов».

Прогрессивность налогообложения, по мнению МВФ, может служить одной из мер по снижению неравенства, усугубившегося во время пандемии. В качестве других подобных мер фонд предлагает увеличить инвестиции в образование и здравоохранения, улучшить адресность социальной защиты и повысить прозрачность и подотчетность.

МинПром

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