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НКМЗ активизировал сотрудничество с Узметкомбинатом

08.04.21 08:02 , Интерфакс-Украина
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Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ, Краматорск Донецкой обл.) изготовил подъемно-поворотный сталеразливочный стенд для АО "Узметкомбинат" (Бекабад, Узбекистан), который в отличие от ранее изготавливаемых стационарных стендов будет мобильным, сообщает пресс-служба НКМЗ.

Согласно пресс-релизу НКМЗ в среду, особенностью контракта, стоимость которого не разглашается, стали сжатые сроки поставки оборудования, но завод изготовил стенд досрочно.

"При заключении контракта нам удалось победить в жесткой конкурентной борьбе, поскольку в процессе его подготовки мы плотно работали с техническими специалистами "Узметкомбината" и в новом стенде постарались реализовать все необходимые им решения", - цитирует пресс-служба главного конструктора профильного дивизиона НКМЗ Андрея Царева.

По его словам, ранее НКМЗ уже сотрудничал с "Узметкомбинатом", и теперь восстановил партнерские отношения.

"Сейчас участвуем в тендере на поставку насосно-аккумуляторной станции для этой же машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ). В перспективе будем участвовать в тендере на реконструкцию МНЛЗ в целом", - добавил он.

В пресс-релизе отмечается, что НКМЗ почти за 20 лет спроектировал и поставил 19 сталеразливочных стендов для металлургов Украины, Европы и России, однако все они устанавливались стационарно. Между тем стенд для узбекских металлургов, имеющий два независимых подъема (грузоподъемность каждой лаги около 200 тонн) будет перемещаться на расстояние 5 м от оси разливки.

"Необходимость перемещения стенда возникла из-за невозможности выполнить его сборку в межпролетном пространстве цеха, где он будет окончательно установлен", - поясняет Царев.

По оценке НКМЗ, основное конкурентное преимущество сталеразливочных стендов предприятия – наличие более 20 патентов на использованные новых конструктивных решений.

НКМЗ специализируется на выпуске прокатного, металлургического, кузнечно-прессового, гидротехнического, горнорудного, подъемно-транспортного, специализированного оборудования, поковок и отливок.

Как сообщалось, в 2020 году завод увеличил чистую прибыль более чем вдвое по сравнению с 2019 годом – до 1,44 млрд грн, чистый доход пока не обнародовал (в 2019 году - 6 млрд 655 млн грн.

Узбекский меткомбинат – ведущее предприятие четной металлургии в республике. В настоящее время планирует увеличение производственных мощностей, модернизацию и обновление оборудования.

МинПром

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