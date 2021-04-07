Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В Украине проверят все АЗС на наличие нелегального горючего

07.04.21 17:53 , Укринформ
печать
размер текста:

По решению правительства на территории Украины начата работа, которая касается прекращения нелегального оборота горючего. Каждая область должна проверить 100% существующих АЗС.

Об этом во время брифинга сказал министр регионального развития и развития территорий Украины Алексей Чернышов, передает Укринформ.

"Все нелегальные АЗС должны быть закрыты, горючее изъято и оборудование также. Эта работа уже начата, и есть определенные достижения. К концу апреля она должна быть завершена ", - сказал А.Чернышов.

По его словам, также анализируется вопрос источников происхождения так называемого "серого" горючего, которое продается на некоторых АЗС. И этот вопрос "находится на самом высоком контроле со стороны государства".

"До конца месяца (апреля - ред.) Запорожская область продемонстрирует соответствующий результат. 100% всех существующих АЗС должны быть проверены ", - добавил министр.

Председатель Запорожской ОГА Александр Старух отметил, что по итогам месяца будет сделана онлайн-карта действующих АЗС. Ее выложат в свободный доступ, и каждый человек, который увидит, что та или иная АЗС отсутствует на карте, сможет предоставить информацию.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:33
В России считают нецелесообразной экспортную пошлину на металлопродукцию
17:12
Рассмотрение дела Суркисов на 347 млн долл. опять перенесли
16:54
За три месяца КВСЗ выпустил 191 вагон
16:36
УЗ отчиталась об ускорении общего оборота грузовых вагонов почти на 14%
16:16
Уровень бедности среди работающих украинцев составил 42,4%
15:54
ПриватБанк похвастался увеличением иностранных переводов на 30%
15:37
Правительство не видит необходимости вводить тотальный локдаун по всей стране
15:13
Кабмин согласовал план Национальной транспортной стратегии Украины до 2030 года
14:54
НКРЭКУ утвердила годовые тарифы на газ для населения
14:35
Локдаун в марте будет иметь незначительное влияние на ВВП – НБУ
14:20
В марте международные резервы Украины сократились на 1,5 млрд долл
14:06
Кабмин разблокировал достройку украинского космического спутника "Сич 2-30" – нардеп
13:53
Катарская Nebras Power стала владельцем контрольного пакета акций в 6 СЭС Украины
13:37
Алюминиевая ассоциация США не хочет быть магнитом для импорта алюминия
13:15
Главные миллиардеры РФ – владельцы металлургических компаний
12:52
В Запорожье хотят построить мощный алюминиевый завод
12:50
Зеленые долги тормозят экотрансформацию промышленности – Магомедов
12:33
В России предложили направлять сверхдоходы металлургических компаний в госбюджет
12:13
Украина сократила импорт газа на 83%
11:57
Saudi Aramco ведет переговоры о продаже до 49% в своих трубопроводных активах
06.04.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!