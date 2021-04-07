В Украине проверят все АЗС на наличие нелегального горючего По решению правительства на территории Украины начата работа, которая касается прекращения нелегального оборота горючего. Каждая область должна проверить 100% существующих АЗС.



Об этом во время брифинга сказал министр регионального развития и развития территорий Украины Алексей Чернышов, передает Укринформ.



"Все нелегальные АЗС должны быть закрыты, горючее изъято и оборудование также. Эта работа уже начата, и есть определенные достижения. К концу апреля она должна быть завершена ", - сказал А.Чернышов.



По его словам, также анализируется вопрос источников происхождения так называемого "серого" горючего, которое продается на некоторых АЗС. И этот вопрос "находится на самом высоком контроле со стороны государства".



"До конца месяца (апреля - ред.) Запорожская область продемонстрирует соответствующий результат. 100% всех существующих АЗС должны быть проверены ", - добавил министр.



Председатель Запорожской ОГА Александр Старух отметил, что по итогам месяца будет сделана онлайн-карта действующих АЗС. Ее выложат в свободный доступ, и каждый человек, который увидит, что та или иная АЗС отсутствует на карте, сможет предоставить информацию.



МинПром



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