УЗ отчиталась об ускорении общего оборота грузовых вагонов почти на 14% "Укрзализныця" почти на 14% ускорила общий оборот грузовых вагонов - среднее время, затрачиваемое вагоном на одну перевозку, сообщает пресс-служба железнодорожной компании.



Сейчас он составляет 6,9 суток, тогда как в марте прошлого года - 8 суток.



Также в этом месяце удалось сократить с 3,3 суток до 3 суток оборот уже груженых вагонов.



"Увеличивается участковая скорость - средняя скорость движения поезда на участке с учетом времени остановок на промежуточных станциях и потерь на разгоны и замедления. Если в марте 2020 году она составляла 37,1 км/ч, то по итогам марта 2021 - 37,3 км/ч", - сказано в сообщении.



Кроме того, заверили в пресс-службе, "Укрзализныця" нормализовала работу с морскими портами, металлургическими заводами и горнообогатительными комбинатами. Благодаря чему не зафиксировано случаев так называемых брошенных поездов.



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