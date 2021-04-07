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Уровень бедности среди работающих украинцев составил 42,4%

07.04.21 16:16 , РБК Украина
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В первом полугодии 2020 года уровень бедности среди работающих украинцев составил 42,4%. В этом году улучшение ситуации не ожидается. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады.

Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко отметил, что правительство рассматривает борьбу с бедностью как основную задачу.

"По результатам первого полугодия 2020 года уровень бедности по абсолютному критерию (расходы, ниже фактического прожиточного минимума) среди работающего населения составляет 42,4%. То есть такая доля работающего населения не могла обеспечить достойную жизнь себе и своей семье", - говорится в сообщении.

При этом заведующая сектором исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Людмила Черенько отметила, что в 2021 году не ожидается улучшения ситуации.

Напомним, в октябре 2020 года Всемирный банк прогнозировал, что экономический кризис приведет к повышению уровня бедности в Украине. Для снижения бедности необходим устойчивый экономический рост.

Как сообщалось, уровень бедности по национальной методологии Всемирного банка для Украины уменьшился с 16,8% в 2018 году до 14,5% в 2019 году.

МинПром

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