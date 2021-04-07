ПриватБанк похвастался увеличением иностранных переводов на 30% За первые 3 месяца этого года украинцы получили через Приват24 и другие сервисы ПриватБанка иностранных переводов (без учета р2р и SWIFT платежей) на сумму 386 млн долларов - это на 30% больше за первый квартал 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.



"В то же время за первый квартал украинцы отправили через ПриватБанк за границу 79,7 млн долларов, что на 20% превышает прошлогоднего показатели. При этом количество отправленных за границу переводов за этот период увеличилась лишь на 7%, до 155 тысяч.



В 2021 году более 72% зарубежных переводов, с учетом пандемии и карантина, клиенты Приватбанка получили через Приват24 и другие цифровые каналы. В среднем украинцы получали из-за рубежа 374 доллара, а отправляли по 517 долларов", - говорится в сообщении.



При этом, больше всего денежных переводов украинцы в 2021 году получают из США - более 19% (71,2 млн долларов) от общего объема переводов.



Второй в рейтинге стран-доноров переводов является Италия (12%, 48 млн долларов), на третьем месте Израиль (10%, 40,1 млн долларов).



Среди стран-лидеров по отправке в Украину денежных переводов также закрепились Россия (7%, 27,1 млн долларов), Германия (6%, 23,2 млн долларов) и Польша (5%, 19,7 млн долларов).



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