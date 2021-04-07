Правительство не видит необходимости вводить тотальный локдаун по всей стране Правительство не видит необходимости вводить тотальный локдаун по всей стране. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, открывая заседание Кабмина, передает Интерфакс-Украина.



"По некоторым регионам, после введения "красного" уровня эпидемиологической опасности и ответственной работы местных органов, наблюдается стабилизация ситуации с распространением коронавируса", – сказал Д.Шмыгаль.



Премьер подчеркнул, что если такая динамика будет сохраняться в дальнейшем, то возможно возвращение таких регионов к "оранжевой" зоне.



"Это в очередной раз демонстрирует, что адаптивный карантин работает и вводить тотальный локдаун по всей стране на данный момент нет нужды", – добавил Д.Шмыгаль.



Как сообщалось, 7 апреля в Украине за сутки выявили 15 415 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью, при этом зафиксировано рекордное с начала пандемии количество умерших от COVID-19 за сутки – 481 человек.



Напомним, "красный" уровень карантинных ограничения уже ввели в 12 регионах: в Киеве и Киевской области, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Николаевской, Одесской, Сумской, Львовской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.



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