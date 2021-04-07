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Кабмин согласовал план Национальной транспортной стратегии Украины до 2030 года

07.04.21 15:13 , uaprom.info
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Кабинет министров 7 апреля одобрил распоряжение "Об утверждении плана мероприятий по реализации Национальной транспортной стратегии Украины на период до 2030 года", сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия.

"Национальная транспортная стратегия «Drive Ukraine 2030» является основным программным документом, определяющим развитие транспортной отрасли на ближайшие 9 лет. Одобренный сегодня правительством план по реализации этой Стратегии определяет конкретные этапы и сроки выполнения мероприятий, необходимых для обеспечения эффективной деятельности и комплексного развития отрасли в целом. Документ был разработан при поддержке представительства Евросоюза в Украине и отражает реализацию евроинтеграционных обязательств нашего государства в области транспорта. Это и внедрение Европейского зеленого курса и замена общественного транспорта на более современный и экологичный, и улучшения услуг по перевозке пассажиров и развития велосипедной инфраструктуры и тому подобное", - отметил В.Криклий.

В частности, в план мероприятий включены:

проекты развития транспортной инфраструктуры как на региональном, так и на межгосударственном уровнях, реализация которых направлена на повышение безопасности, качества и доступности транспортных услуг;

привлечение инновационных технологий и внедрение льгот для поддержки национальных производителей, которые были предложены профильными ассоциациями;

повышение качества предоставления транспортных услуг, их экологичность и соответствие мировым стандартам, интеграция украинской транспортной системы к европейской сети и тому подобное.

каждом из четырех основных направлений Стратегии определен перечень задач, которые необходимо решить для решения существующих проблем. Каждое задание имеет соответствующие этапы выполнения, ответственных исполнителей, сроки и индикаторы", - добавил В.Криклий.

МинПром

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