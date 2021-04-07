Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

НКРЭКУ утвердила годовые тарифы на газ для населения

07.04.21 14:54 , Экономическая правда
печать
размер текста:

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), внесла изменения в Правила поставки и Типовый договор поставки природного газа бытовым потребителям, предусматривающие годовые контракты на поставку газа для населения. Соответствующее решение НКРЭКУ утвердила на заседании в среду, 7 апреля, передает пресс-служба регулятора.

"Решение направлено на обеспечение защиты прав бытовых потребителей от ценовых колебаний на рынке природного газа. Бытовым потребителям предоставляется возможность потреблять природный газ в течение года по фиксированной цене, которая будет предлагаться поставщиками и действовать в период с 1 мая текущего года по 30 апреля следующего года", – сказано в сообщении.

При этом поставщики природного газа смогут предлагать другие коммерческие предложения для бытовых потребителей.

"Введение годового продукта для бытовых потребителей природного газа является важнейшим решением. С 1 мая текущего года по умолчанию будет введена годовая цена газа для всех бытовых потребителей. Это избавит их турбулентности ценовых колебаний. При этом процедура смены поставщика остается простой и открытой, также предусматривается возможность для потребителя менять годовой продукт на любой другой, который будет предлагаться поставщиком", – отметил во время заседания глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Регулятор также обращает внимание всех поставщиков природного газа, которые осуществляют поставки газа бытовым потребителям с 1 мая 2021 года, на необходимость обнародовать цены на газ в рамках годового тарифа до 25 апреля.

Ранее в Кабинете министров предполагали возможность запуска годовых контрактов на газ уже во втором квартале 2021 года. Глава правительства Денис Шмыгаль пояснял целесообразность введения годовых цен на газ для населения значительным подорожанием газа в зимний период, из-за чего правительство вводило регулирование цен на топливо в яеврале-марте 2021 года.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:13
Кабмин согласовал план Национальной транспортной стратегии Украины до 2030 года
14:35
Локдаун в марте будет иметь незначительное влияние на ВВП – НБУ
14:20
В марте международные резервы Украины сократились на 1,5 млрд долл
14:06
Кабмин разблокировал достройку украинского космического спутника "Сич 2-30" – нардеп
13:53
Катарская Nebras Power стала владельцем контрольного пакета акций в 6 СЭС Украины
13:37
Алюминиевая ассоциация США не хочет быть магнитом для импорта алюминия
13:15
Главные миллиардеры РФ – владельцы металлургических компаний
12:52
В Запорожье хотят построить мощный алюминиевый завод
12:50
Зеленые долги тормозят экотрансформацию промышленности – Магомедов
12:33
В России предложили направлять сверхдоходы металлургических компаний в госбюджет
12:13
Украина сократила импорт газа на 83%
11:57
Saudi Aramco ведет переговоры о продаже до 49% в своих трубопроводных активах
11:41
Все страны должны иметь равные шансы при восстановлении экономики – МВФ
11:40
Интерпайп расширяет поставки ж/д продукции в Северную Америку
11:25
В Индии предлагают объединить все меткомпании в единый холдинг
11:03
Днепровский меткомбинат в марте 2021 года выполнил всего 88% производственного плана
10:52
Нацплан по выбросам нуждается в финансировании - Шпенов
10:43
Rio Tinto надеется на помощь Китая при реализации железорудного проекта в Гвинее
10:30
Индия пересмотрит пошлины на г/к прокат из шести стран
10:19
В Нацбанке рассчитывают на два транша МВФ
06.04.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!