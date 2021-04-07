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Локдаун в марте будет иметь незначительное влияние на ВВП – НБУ

07.04.21 14:35 , Укринформ
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По оценкам Национального банка, локдаун в марте будет иметь довольно незначительное влияние на ВВП. Как передает Укринформ, об этом сказал председатель Национального банка Кирилл Шевченко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"По нашим оценкам, локдаун в марте будет иметь довольно незначительное влияние на ВВП, меньше, чем в январе. Окончательная оценка будет зависеть от фактических параметров карантина. Конечно, определенную поддержку будет предоставлять статистический эффект базы сравнения - в прошлом году со второй половины марта действовал очень жесткий карантин по всей территории страны", - сказал К.Шевченко.

Он отметил, что относительно новых локдаунов (так называемого "карантина красных зон»), то Нацбанк будет рассматривать их в следующем своем макропрогнозе, который будет делать в апреле.

"Сейчас берем несколько сценариев локдауна для расчетов нашей модели: в зависимости от того, какие сценарии выберет правительство, такими и будем пользоваться. Конечно, в апрельском прогнозе мы учтем усиление ограничений из-за попадания области/города в красную зону карантина. Это реализовавшийся риск", - сказал К.Шевченко.
Однако, отметил он, оценивая фактор карантина, нужно учитывать два аспекта. Во-первых, карантинные мероприятия влияют на экономику неоднородно: почти не влияют на такие отрасли экономики как промышленность, сельское хозяйство, и существенно влияют на сектор услуг, транспорт. Во-вторых, экономика уже в значительной мере адаптировалась к карантинным мероприятиям, даже в секторе услуг. Соответственно их влияние, уверен Шевченко, не такое разрушительное, как во втором квартале 2020 года.

"Мы ожидаем, что мировые цены на товары, которые преобладают в украинском экспорте, будут оставаться высокими, в то время как цены на энергоносители, по нашим оценкам, будут оставаться относительно стабильными. Дополнительный фактор - существует вероятность лучшего урожая, поскольку метеорологические условия были благоприятными зимой, а также была увеличена площадь посевов под озимыми культурами", - добавил К.Шевченко.

МинПром

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