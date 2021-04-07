Кабмин разблокировал достройку украинского космического спутника "Сич 2-30" – нардеп Кабинет министров Украины разрешил КБ "Южное" (г.Днепр) использовать для достройки и запуска космического спутника "Сич 2-30" 90 млн грн, которые находились на его счетах и ранее были взяты в кредит под другой проект. Такое решение принято на заседании правительства в среду, 7 апреля, сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по экономической политике Дмитрий Кисилевский в соцсети Facebook.



По словам Д.Кисилевского, решением правительства разблокированы 90 млн грн., которых хватит на запуск и страховку космического аппарата. "Это часть средств, замороженных на счетах разработчика и производителя спутника, днепровского КБ "Южное", которые остались от нереализованного проекта по созданию ракетного комплекса "Циклон-4", - пояснил он.



"Прочие затраты, связанные с доработкой аппарата и наземного сегмента, а также подготовки к запуску, предполагается профинансировать из других источников, в т.ч. из бюджета Национального центра управления и испытаний космических средств и собственных средств КБ Южного", - сообщил нардеп.



Таким образом удалось устранить препятствие для финансирования финальной стадии проекта по "Сич 2-30", который позволит государству по оценке Минстратегпрома получать доход около $5 млн в год от использования спутниковых данных. Однако государству еще предстоит научиться коммерциализировать данные, полученные от подобной космической деятельности, отметил зампредседателя комитета ВР по экономической политике.



В случае успешного выведения на орбиту спутник сможет работать около 5 лет. "И это будет первый украинский аппарат на орбите за последние 10 лет", - подчеркнул Д.Кисилевский.



Функционал спутника на 15% связан с задачами безопасности и на 85% с гражданскими целями, такими как мониторинг вырубки лесов, чрезвычайных ситуаций, состояния полей и т.д.



Сейчас ведутся переговоры с компанией Exolaunch – официальным представителем всем известной Space Х Илона Маска о технических и коммерческих условиях запуска на ракете Falcon 9.



"Чтобы забронировать место для спутника на Falcon 9, представителям КБЮ нужно в ближайшее время внести предоплату. Надеюсь, еще не поздно", - резюмировал Д.Кисилевский.



МинПром



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