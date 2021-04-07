Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Кабмин разблокировал достройку украинского космического спутника "Сич 2-30" – нардеп

07.04.21 14:06
печать
размер текста:

Кабинет министров Украины разрешил КБ "Южное" (г.Днепр) использовать для достройки и запуска космического спутника "Сич 2-30" 90 млн грн, которые находились на его счетах и ранее были взяты в кредит под другой проект. Такое решение принято на заседании правительства в среду, 7 апреля, сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по экономической политике Дмитрий Кисилевский в соцсети Facebook.

По словам Д.Кисилевского, решением правительства разблокированы 90 млн грн., которых хватит на запуск и страховку космического аппарата. "Это часть средств, замороженных на счетах разработчика и производителя спутника, днепровского КБ "Южное", которые остались от нереализованного проекта по созданию ракетного комплекса "Циклон-4", - пояснил он.

"Прочие затраты, связанные с доработкой аппарата и наземного сегмента, а также подготовки к запуску, предполагается профинансировать из других источников, в т.ч. из бюджета Национального центра управления и испытаний космических средств и собственных средств КБ Южного", - сообщил нардеп.

Таким образом удалось устранить препятствие для финансирования финальной стадии проекта по "Сич 2-30", который позволит государству по оценке Минстратегпрома получать доход около $5 млн в год от использования спутниковых данных. Однако государству еще предстоит научиться коммерциализировать данные, полученные от подобной космической деятельности, отметил зампредседателя комитета ВР по экономической политике.

В случае успешного выведения на орбиту спутник сможет работать около 5 лет. "И это будет первый украинский аппарат на орбите за последние 10 лет", - подчеркнул Д.Кисилевский.

Функционал спутника на 15% связан с задачами безопасности и на 85% с гражданскими целями, такими как мониторинг вырубки лесов, чрезвычайных ситуаций, состояния полей и т.д.

Сейчас ведутся переговоры с компанией Exolaunch – официальным представителем всем известной Space Х Илона Маска о технических и коммерческих условиях запуска на ракете Falcon 9.

"Чтобы забронировать место для спутника на Falcon 9, представителям КБЮ нужно в ближайшее время внести предоплату. Надеюсь, еще не поздно", - резюмировал Д.Кисилевский.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:13
Кабмин согласовал план Национальной транспортной стратегии Украины до 2030 года
14:54
НКРЭКУ утвердила годовые тарифы на газ для населения
14:35
Локдаун в марте будет иметь незначительное влияние на ВВП – НБУ
14:20
В марте международные резервы Украины сократились на 1,5 млрд долл
13:53
Катарская Nebras Power стала владельцем контрольного пакета акций в 6 СЭС Украины
13:37
Алюминиевая ассоциация США не хочет быть магнитом для импорта алюминия
13:15
Главные миллиардеры РФ – владельцы металлургических компаний
12:52
В Запорожье хотят построить мощный алюминиевый завод
12:50
Зеленые долги тормозят экотрансформацию промышленности – Магомедов
12:33
В России предложили направлять сверхдоходы металлургических компаний в госбюджет
12:13
Украина сократила импорт газа на 83%
11:57
Saudi Aramco ведет переговоры о продаже до 49% в своих трубопроводных активах
11:41
Все страны должны иметь равные шансы при восстановлении экономики – МВФ
11:40
Интерпайп расширяет поставки ж/д продукции в Северную Америку
11:25
В Индии предлагают объединить все меткомпании в единый холдинг
11:03
Днепровский меткомбинат в марте 2021 года выполнил всего 88% производственного плана
10:52
Нацплан по выбросам нуждается в финансировании - Шпенов
10:43
Rio Tinto надеется на помощь Китая при реализации железорудного проекта в Гвинее
10:30
Индия пересмотрит пошлины на г/к прокат из шести стран
10:19
В Нацбанке рассчитывают на два транша МВФ
06.04.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!