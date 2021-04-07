Катарская Nebras Power стала владельцем контрольного пакета акций в 6 СЭС Украины UDP Renewables, стратегическим инвестором которого является холдинговая компания UFuture, договорилась о стратегическом партнерстве и подписала ряд контрактов с международной энергетической инвестиционной компанией Nebras Power (Доха, Катар). Об этом сообщили в пресс-службе UFuture, передает Укринформ.



Согласно достигнутым договоренностям, Nebras Power становится владельцем контрольного пакета акций в шести компаниях - операторах солнечных электростанций. Речь идет о солнечных электростанции "Скифия-Солар-1", "Скифия-Солар-2", "Фри-Энерджи Геническ", "Порт-Солар", "Терслав" и "Сан Пауэр Первомайск".



"Подписание инвестиционного соглашения означает плодотворное завершение двухлетних переговоров о сотрудничестве с компанией Nebras Power. Это долгожданная победа и большая честь для нас. Мы рады открыть возможности украинского рынка для мировой энергетической компании и гордимся тем, что становимся ее надежным локальным партнером", - отметил Сергей Евтушенко, управляющий партнер UDP Renewables.



Nebras Power - один из первых игроков ближневосточного региона, который заключает долгосрочное стратегическое партнерство с Украиной.



"Частичное приобретение шести солнечных проектов в Украине дополнит международное портфолио компании, которое постоянно расширяется. Кроме того, наше партнерство с UDP Renewables свидетельствует об опыте и способности Nebras Power инвестировать и реализовывать проекты, которые положительно влияют на международные рынки электроэнергии. Надеемся, что мощный старт нашего сотрудничества станет залогом плодотворных и длительных отношений с компанией UDP Renewables и Украиной", - прокомментировал председатель совета директоров Nebras Power Мохаммед Нассер Аль-Хаджри.



Для UDP Renewables партнерство позволит увеличить долю чистой энергии в энергетическом балансе Украины, улучшить глобальную конкурентоспособность страны и уменьшить ее углеродный след.



"Благодаря инвестициям Nebras Power мы сможем вырабатывать более 700 ГВт-ч чистой электроэнергии в год, которой хватит для обеспечения 310 тысяч средних домохозяйств", - отметил Николай Тимощук, генеральный директор холдинговой компании UFuture.



Следующим этапом сотрудничества двух компаний должно стать партнерство в развитии проектов ветрогенерации.



Nebras Power Investment Management B.V. ( "NPIM") инвестирует в сектор чистой энергетики во всем мире и имеет активы на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Азии, Австралии, Латинской Америке, Европе. Является дочерней компанией Nebras Power Q.P.S.C., зарегистрированной в Нидерландах и работает с 2016 года.



UFuture - холдинговая компания украинского предпринимателя Василия Хмельницкого, имеет активы в области недвижимости, инфраструктуры, промышленности, возобновляемой энергетики, фармацевтики и IT. В частности, UFuture является стратегическим инвестором UDP Renewables - инвестиционно-девелоперской компании в области возобновляемой энергетики. Стоимость активов UFuture оценивается в 500 млн долл.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



