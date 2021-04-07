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Алюминиевая ассоциация США не хочет быть магнитом для импорта алюминия

07.04.21 13:37 , МеталлТорг
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Как сообщает Dow Jones, американская Алюминиевая ассоциация призвала президента США Джо Байдена скорректировать подход к тарифам в отношении импорта алюминия – в рамках так называемого Раздела 232.

"Текущие исключения из Раздела 232 неизбежно сделали США "магнитом" для импорта, – говорится в заявлении организации. – Нынешняя практика исключений [для ряда стран. – MetalTorg.Ru] из требований данного документа активно стимулирует компании в первую очередь стремиться импортировать алюминиевую продукцию".

В Ассоциации утверждают, что Минторг США разрешил к ввозу значительные объемы алюминия в виде исключений по Разделу 232, чтобы удовлетворить потребности производителей.

Ввозные пошлины по Разделу 232 на импорт стали и алюминия в США были введены в действие администрацией Д.Трампа в 2017 г.

МинПром

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