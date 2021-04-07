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Зеленые долги тормозят экотрансформацию промышленности – Магомедов

07.04.21 12:50
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В долгосрочной перспективе зеленые долги могут затормозить экотрасформацию национальной промышленности. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.

"Ведь для производства продукции с нулевым карбоновым следом предприятия должны полностью перейти на использование таких чистых видов энергии, как зеленая э/э и водород, которые вырабатывает зеленая энергетика", - сказал он.

"Отказ от ископаемых видов топлива и переход на использование ВИЭ и водород неизбежны. Такова логика мирового технологического и цивилизационного прогресса. Если Украина сегодня выпадет из этой логики, никакого светлого завтра для нашей экономики не будет", - добавил нардеп.

В то же время М.Магомедов подчеркнул, что просто рассчитаться с долгами мало. "Необходимо в сжатые сроки разработать и принять Стратегию развития альтернативной энергетики в Украине, которая будет учитывать такие глобальные вызовы, как зеленый переход и СВАМ. Важно правильно расставить приоритеты и уже сегодня заботиться о будущем", - уверен политик.

Как известно, долг ГП "Гарантированный покупатель" по зеленым тарифам на апрель 2021 года составил 17,8 млрд грн. С начала года компании ВИЭ получили в счет уплаты долга всего 4,6 млрд грн.

Проблема с погашением долгов перед производителями зеленой э/э негативно отразилась на инвестиционной привлекательности отрасли. В 2019 году приток иностранных инвестиций в украинскую зеленую энергетику составил 5,86 млрд долл. В 2020 году отрасль начала терять инвестиции: отток составил 868,2 млн долл.

МинПром

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